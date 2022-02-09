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Шварценеггер в роли Зевса променял обитель богов на салон электрокара BMW iX

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Среда 09 февраля 2022 21:27
Шварценеггер в роли Зевса променял обитель богов на салон электрокара BMW iX Кадр из мини-фильма "Zeus & Hera" (Фото: скриншот YouTube)
Автор: Александр Мороз

Компания BMW представила свой рекламный ролик, который будет показан в рамках Суперкубка по американскому футболу. Стоимость 30 секунд рекламы во время проведения самого популярного спортивного события Америки может достигать 5,5 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на YouTube-канал BMW USA.

В рекламе также снялась Сальма Хайек Пино, сыгравшая роль Геры, которая, согласно греческой мифологии, является женой Зевса. По сюжету, после напряженной жизни на горе Олимп Зевс и Гера решили уединиться и спокойно пожить в Палм-Спрингс – отдохнуть и поиграть в гольф.

Шварценеггер в роли Зевса променял обитель богов на салон электрокара BMW iX

Но бог-пенсионер Зевс все равно страдает от скуки и Гере приходит в голову гениальная идея подарить мужу… электрический кроссовер BMW iX M60. Это помогает могучему Зевсу вернуть вкус к жизни.

Шварценеггер в роли Зевса променял обитель богов на салон электрокара BMW iX

Новая реклама BMW была снята компанией Goodby Silverstein & Partners, а режиссером выступил дважды номинированный на "Оскар" сценарист и режиссер Брайан Бакли. Бюджет минутного ролика составил 12 миллионов долларов. И это без гонорара актеров! Впрочем, высокие затраты себя оправдают, ведь только в США ролик увидят почти 100 миллионов телезрителей.

Шварценеггер в роли Зевса променял обитель богов на салон электрокара BMW iX

60 секундный мини-фильм "Zeus & Hera" будет показан во время проведения финальной игры за звание чемпиона Национальной футбольной лиги США (Super Bowl) 13 февраля. Но мы с вами можем его посмотреть прямо сейчас.

Напомним, в BMW объявили, что электромобили, проданные в США, получат право бесплатной зарядки на 3000 публичных зарядных станций в стране в течение двух лет. Единственный лимит – это ограничение ежедневного сеанса зарядки 30 минутами.

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