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В Украине резко упали продажи подержанных авто: названа причина

Автор: Александр Мороз

Первый месяц 2022 года оказался не слишком удачным для украинского авторынка. В январе зафиксировано падение продаж подержанных машин не только внутри страны, но и импортированных из-за рубежа.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Институт исследований авторынка

В январе на рынке Украины было куплено 111,8 тысячи легковых автомобилей с пробегом. Из этого числа 79,4 тысячи машин пришлись на внутренние перепродажи и еще 32,4 тысячи составили впервые зарегистрированные легковушки, прибывшие из-за рубежа.

В сравнении с началом прошлого года общий объем рынка вырос на 22,5%, однако относительно декабря он просел на четверть (-25,3%). Больше всего упал импорт б/у машин – на 34%, внутренние перепродажи снизились на 21%.

Почему падают продажи б/у авто в Украине

  • Сезонное уменьшение спроса из-за длительных новогодних праздников
  • Рост цен на подержанные авто за границей и дефицит авто на вторичке
  • Резкое подорожание растаможки авто
  • Общая неопределенность на рынке в ожидании возможного российского вторжения, дальнейшего роста цен на б/у авто и неопределенности с таможенными тарифами

Средний возраст автомобилей на внутреннем рынке Украины в январе 2022 составил 14,8 года.

Самые популярные подержанные авто в Украине в январе 2022 года

  • Volkswagen Golf – 1818 купленных машин
  • Volkswagen Passat – 1784
  • Skoda Octavia – 1453
  • Renault Megane – 1282
  • Renault Scenic – 1017
  • Ford Focus – 975
  • Opel Zafira – 789
  • Opel Astra – 738
  • Skoda Fabia – 611
  • Volkswagen Touran – 598

Напомним, что январские продажи новых автомобилей в Украине по сравнению с предыдущим месяцем упали в два раза. В первом месяце 2022 года украинцы приобрели всего 5,5 тысячи новых автомобилей.

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Автомобильный рынок