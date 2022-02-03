В Украине резко упали продажи подержанных авто: названа причина

Первый месяц 2022 года оказался не слишком удачным для украинского авторынка. В январе зафиксировано падение продаж подержанных машин не только внутри страны, но и импортированных из-за рубежа.
Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Институт исследований авторынка
В январе на рынке Украины было куплено 111,8 тысячи легковых автомобилей с пробегом. Из этого числа 79,4 тысячи машин пришлись на внутренние перепродажи и еще 32,4 тысячи составили впервые зарегистрированные легковушки, прибывшие из-за рубежа.
В сравнении с началом прошлого года общий объем рынка вырос на 22,5%, однако относительно декабря он просел на четверть (-25,3%). Больше всего упал импорт б/у машин – на 34%, внутренние перепродажи снизились на 21%.
Средний возраст автомобилей на внутреннем рынке Украины в январе 2022 составил 14,8 года.
Напомним, что январские продажи новых автомобилей в Украине по сравнению с предыдущим месяцем упали в два раза. В первом месяце 2022 года украинцы приобрели всего 5,5 тысячи новых автомобилей.