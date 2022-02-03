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В Україні різко впали продажі вживаних авто: названо причину

Автор: Олександр Мороз

Перший місяць 2022 року виявився не надто вдалим для українського авторинку. У січні зафіксовано падіння продажів старих машин не тільки всередині країни, а й імпортованих з-за кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Інститут досліджень авторинку

У січні на ринку України було куплено 111,8 тисячі легкових автомобілів з пробігом. З цього числа 79,4 тисячі машин припали на внутрішні перепродажі та ще 32,4 тисячі склали вперше зареєстровані легковики, які прибули з-за кордону.

У порівнянні з початком минулого року загальний обсяг ринку виріс на 22,5%, проте відносно грудня він просів на чверть (-25,3%). Найбільше впав імпорт вживаних машин - на 34%, внутрішні перепродажі знизилися на 21%.

Чому падають продажі б/в авто в Україні

  • Сезонне зменшення попиту через тривалі новорічні свята
  • Зростання цін на старі авто за кордоном і дефіцит авто на вторинному ринку
  • Різке подорожчання розмитнення авто
  • Загальна невизначеність на ринку в очікуванні можливого російського вторгнення, подальшого зростання цін на б / в авто і невизначеності з митними тарифами

Середній вік автомобілів на внутрішньому ринку України в січні 2022 склав 14,8 року.

Найпопулярніші вживані авто в Україні у січні 2022 року

  • Volkswagen Golf - 1818 куплених машин
  • Volkswagen Passat – 1784
  • Skoda Octavia – 1453
  • Renault Megane – 1282
  • Renault Scenic – 1017
  • Ford Focus – 975
  • Opel Zafira – 789
  • Opel Astra – 738
  • Skoda Fabia – 611
  • Volkswagen Touran – 598

Нагадаємо, що січневі продажі нових автомобілів в Україні в порівнянні з попереднім місяцем впали в два рази. У першому місяці 2022 року українці придбали всього 5,5 тисячі нових автомобілів.

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Автомобільний ринок