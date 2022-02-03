В Україні різко впали продажі вживаних авто: названо причину

Перший місяць 2022 року виявився не надто вдалим для українського авторинку. У січні зафіксовано падіння продажів старих машин не тільки всередині країни, а й імпортованих з-за кордону.
Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Інститут досліджень авторинку
У січні на ринку України було куплено 111,8 тисячі легкових автомобілів з пробігом. З цього числа 79,4 тисячі машин припали на внутрішні перепродажі та ще 32,4 тисячі склали вперше зареєстровані легковики, які прибули з-за кордону.
У порівнянні з початком минулого року загальний обсяг ринку виріс на 22,5%, проте відносно грудня він просів на чверть (-25,3%). Найбільше впав імпорт вживаних машин - на 34%, внутрішні перепродажі знизилися на 21%.
Середній вік автомобілів на внутрішньому ринку України в січні 2022 склав 14,8 року.
Нагадаємо, що січневі продажі нових автомобілів в Україні в порівнянні з попереднім місяцем впали в два рази. У першому місяці 2022 року українці придбали всього 5,5 тисячі нових автомобілів.