Украина против АвтоВАЗа: как санкции ЕС отразятся на работе российского автозавода

Глава Renault Group Лука де Мео не исключает остановку работы АвтоВАЗа из-за новых санкций, которые ждут Россию в случае обострения конфликта между Украиной и РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Financial Times.

Около 20% комплектующих для АвтоВАЗа импортируется, а московский завод компании зависит от импорта на 40%. Ограничение сотрудничества и нарушение логистических цепочек может привести к остановке производства на неопределенный срок.

Потому уже сейчас компания изучает альтернативных производителей автокомпонентов, которые могли бы заменить европейские заводы. В январе 2022 года доля альянса Renault-Nissan-Mitsubishi на российском рынке достигла 35,5%. Остановка даже одного из двух заводов может серьезно ударить по всему российскому авторынку.

Также сообщалось, что электрокар Tesla Roadster преодолел 3 млрд км с момента запуска. Родстер находится в космосе уже около четырех лет.

Ранее мы писали, что в Украине с 21 февраля заработали 24 новые камеры видеофиксации. Больше всего новых систем заработало в Киеве.