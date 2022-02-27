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Украина не получит новых автомобилей: суда с машинами массово меняют маршруты

Автор: Константин Широкун

Несколько судов-автовозов, которые везут новые автомобили для украинских импортеров, разгрузятся в портах Турции и Болгарии. Некоторые машины могут отправиться в страны изготовления.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Facebook Андрея Соколова, представителя Neptune Lines в Украине.

Эксперт отметил, что сразу три больших судна с новыми автомобилями для Украины меняют порты приписки. Так, судно-автовоз Pagna, следовавший по торговому направлению ZIM, выгрузит свой груз в Пирее, Греция.

Фактический порт разгрузки судна Hae Shin еще неизвестен. Автовоз с новыми машинами из Кореи отправится обратно в Юго-Восточную Азию, так как корейские автопроизводители требуют вернуть автомобили обратно на склады заводов-изготовителей. Hae Shin может разгрузиться в Констанце, Румыния, но переговоры о смене порта разгрузки еще продолжаются.

Судно Neptune Ithaki, направлявшееся в Черноморск, будет выгружен в автомобильном терминале турецкого порта Яримка. Предположительно, все три автовоза доставляли в Украину машины японских и корейских автопроизводителей.

Напомним, что иностранные компании массово отказываются от поставок автомобилей в Россию. Речь идет о десятках тысяч машин.

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