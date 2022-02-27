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Україна не отримає нових автомобілів: судна з машинами масово змінюють маршрути

Автор: Константин Широкун

Кілька суден-автовозів, які везуть нові автомобілі для українських імпортерів, розвантажаться в портах Туреччини та Болгарії. Деякі машини можуть відправитися в країни виготовлення.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Facebook Андрія Соколова, представника Neptune Lines в Україні.

Експерт зазначив, що відразу три великих судна з новими автомобілями для України змінюють порти приписки. Так, судно-автовоз Pagna, що прямував по торговому напрямку ZIM, вивантажить свій вантаж в Піреї, Греція.

Фактичний порт розвантаження судна Hae Shin ще невідомий. Автовоз з новими машинами з Кореї відправиться назад в Південно-Східну Азію, оскільки Корейські автовиробники вимагають повернути автомобілі назад на склади заводів-виробників. Hae Shin може розвантажитися в Констанці, Румунія, але переговори про зміну порту розвантаження ще тривають.

Судно Neptune Ithaki, що прямувало до Чорноморська, буде вивантажено в автомобільному терміналі турецького порту Ярімка. Імовірно, всі три автовози доставляли в Україну машини японських і корейських автовиробників.

Нагадаємо, що іноземні компанії масово відмовляються від поставок автомобілів до Росії. Йдеться про десятки тисяч машин.

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