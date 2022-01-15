Украина может получить от США бронированные "Хаммеры" с новым ракетным комплексом

Армейские внедорожники HMMWV с легким бронированием, оснащенные противотанковыми ракетами TOW-2, могут отправиться в Украину. Такое предположение высказал американский военный эксперт Филипп Карбер.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Defense Express.

По его информации, корпус морской пехоты США отправляет на хранение и консервацию бронированные внедорожники HMMWV, на которые установлены противотанковые ракетные комплексы TOW-2. Карбер также считает, что отправка нескольких сотен бронированных "Хаммеров" с ракетными установками TOW-2 были бы быстрым и экономическим способом справиться с угрозой на востоке.

Вместе с тем, сценарий с появлением на Донбассе новых для украинской армии противотанковых ракет можно считать очень маловероятным. Модификация машины с ракетами имеет индекс HMMWV M-1046. Всего на вооружении США состоит около 1370 "Хаммеров" с такими установками.

Напомним, что в Украину прибыли восьмиколесные бронированные шасси Tatra. На машины установят новые реактивные системы залпового огня.