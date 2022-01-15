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Україна може отримати від США броньовані "Хаммери" з новим ракетним комплексом

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Субота 15 січня 2022 09:41
Україна може отримати від США броньовані "Хаммери" з новим ракетним комплексом Фото: броньований HMMWV (businessinsider.com)
Автор: Константин Широкун

Армійські позашляховики HMMWV з легким бронюванням, оснащені протитанковими ракетами TOW-2, можуть відправитися в Україну. Таке припущення висловив американський військовий експерт Філіп Карбер.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Defense Express.

За його інформацією, корпус морської піхоти США відправляє на зберігання і консервацію броньовані позашляховики HMMWV, на які встановлені протитанкові ракетні комплекси TOW-2. Карбер також вважає, що відправлення декількох сотень броньованих "Хаммерів" з ракетними установками TOW-2 були б швидким і економічним способом впоратися із загрозою на сході.

Україна може отримати від США броньовані &quot;Хаммери&quot; з новим ракетним комплексом Разом з тим, сценарій з появою на Донбасі нових для української армії протитанкових ракет можна вважати дуже малоймовірним. Модифікація машини з ракетами має індекс HMMWV M-1046. Всього на озброєнні США перебуває близько 1370 "Хаммерів" з такими установками.

Нагадаємо, що в Україну прибули восьмиколісні броньовані шасі Tatra. На машини встановлять нові реактивні системи залпового вогню.

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