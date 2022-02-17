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Важче Ланоса: названо електромобіль з найбільшою батареєю в світі

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Четвер 17 лютого 2022 09:30
Важче Ланоса: названо електромобіль з найбільшою батареєю в світі GMC Hummer EV (Фото: media.gmc.com)
Автор: Константин Широкун

Новий електричний пікап GMC Hummer EV дивує своєю величезною вагою. Його споряджена маса становить 4 111 кг.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Car&Driver.

Повна маса позашляховика дорівнює значним 4 785 кг. Цікаво, що тягова акумуляторна батарея важить 1326 кг, що робить її найважчою серед сучасних серійних електромобілів. Для порівняння, споряджена маса ЗАЗ Lanos в залежності від версії варіюється в межах 1095-1140 кг.

Важче Ланоса: названо електромобіль з найбільшою батареєю в світіВідзначається, що батарея має корисну місткість 212,7 кВт•год. Попри значну місткість акумулятора, пікап має далеко не рекордний запас ходу в 530 км. Це не набагато більше, ніж у його головних конкурентів – пікапів Rivian R1T і Ford F-150 Lighting. Вони при істотно менших батареях мають запас ходу в 505 і 515 км відповідно.

Раніше ми писали, що у США радянські "Жигулі", "Волги" і "москвичі" продають за ціною Corvette і Mustang. Багато машин із зібрання прибули за океан з України.

Також повідомлялося, що названо найпопулярніші кросовери в Україні. Бестселери за останні місяці істотно подорожчали.

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