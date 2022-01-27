Цены на бензин в Украине продолжают расти. Сколько стоит топливо на АЗС

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 27 января 2022 года по сравнению с предыдущим торговым днем незначительно выросли. Стоимость автогаза практически не изменилась.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 31,84 гривен за литр (+0,1 гривен), на бензин А-95 - 32,72 гривен за литр (+0,1 гривен), на дизельное топливо - 32,04 гривен за литр (+0,12 гривен), на автогаз - 18,97 гривен за литр (+0,01 гривен).

Напомним, в Украине действует государственное регулирование цен на бензин и ДТ. Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку, по состоянию на 21 января.