Ціни на бензин в Україні продовжують зростати. Скільки коштує паливо на АЗС

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 27 січня 2022 року у порівнянні з попереднім торговим днем незначно зросли. Вартість автогазу практично не змінилася.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 31,84 гривень за літр (+0,1 гривень), на бензин А-95 - 32,72 гривень за літр (+0,1 гривень), на дизельне паливо - 32,04 гривень за літр (+0,12 гривень), на автогаз - 18,97 гривень за літр (+0,01 гривень).

Нагадаємо, в Україні діє державне регулювання цін на бензин і ДТ. Мінекономіки оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину і дизельного палива, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку, станом на 21 січня.