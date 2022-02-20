4 роки у космосі: електрокар Tesla Roadster подолав 3 млрд км з моменту запуску у 2018 році

Минуло майже чотири роки з того часу, як у лютому 2018 року Ілон Маск запустив Tesla Roadster в космос за допомогою ракети SpaceX Falcon Heavy. Зараз електромобіль знаходиться на відстані 377 мільйонів кілометрів від Землі.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на CNN.

Tesla Roadster рухається до Марса зі швидкістю 27 955 км/ч.цікаво, що до Марса електромобілю залишилося пролетіти 320 мільйонів кілометрів. За весь час польоту машина подолала понад 3 млрд кілометрів. Астроном з Гарвардського Смітсонівського центру астрофізики Джонатан Макдауелл переконаний, що Tesla ймовірно все ще ціла, але може мати пошкодження від метеоритів.

Цікаво, що астрономи не спостерігають за родстером, а професор астрофізики Університету Торонто Ханно Рейн заявив, що вивчення його траєкторії просто не має великої наукової цінності. На думку вченого, електромобіль в космосі - це всього лише дороге космічне сміття.

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