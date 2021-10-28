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Tesla поможет Jaguar Land Rover избежать штрафов за вредные выбросы

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Четверг 28 октября 2021 08:14
Tesla поможет Jaguar Land Rover избежать штрафов за вредные выбросы Электрокроссовер Jaguar I-Pace (Фото: Jaguar)
Автор: Александр Мороз

Концерн Jaguar Land Rover стал частью пула компании Tesla в Европе, что позволит компании избежать штрафов за превышение выбросов углекислого газа ее автомобилямив 2021 году.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Financial Times.

Согласно новым правилам Евросоюза, каждый автопроизводитель должен продавать как можно больше электромобилей, чтобы уложиться в средний уровень выбросов и тем самым избежать крупных штрафов.

Для автопроизводителей, которые не успевают электрифицировать свой модельный ряд, оставлена лазейка – они могут объединяться в так называемые "пулы CO2" со своими конкурентами, чтобы средний уровень вредных выбросов не превысил заданных ограничений.

Tesla поможет Jaguar Land Rover избежать штрафов за вредные выбросы

Так, например, Volkswagen AG объединился с китайским MG Saic, который продает значительное количество электрических моделей. Что касается Jaguar Land Rover, то принадлежащая индийской Tata британская компания уже заплатила в прошлом году 50 млн долларов штрафов за сверхнормативные выбросы вредных веществ.

И похоже, платить больше не хочет, поскольку вступила в экологический альянс с Tesla и Honda. Понятно, что главную роль в "пуле" играет американский производитель электромобилей, поскольку его машины практически не загрязняют окружающую среду. И берет за "членство" немалые суммы.

Кроме того, не так давно этот "пул" покинул Fiat Chrysler Automobiles, влившийся в концерн Stellantis. Из-за ухода FCA, по слухам, Tesla лишилась выплат в размере около 2 млрд долларов.

Бизнес и ничего больше! Реальные выбросы никуда не исчезают, но вместо крупных штрафов регулятору можно обойтись умеренными выплатами своим более удачливым конкурентам.

Напомним, что рыночная капитализация компании Tesla превысила 1 трлн долларов. Это новый рекорд в истории американского производителя электромобилей.

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