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Tesla допоможе Jaguar Land Rover уникнути штрафів за шкідливі викиди

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Четвер 28 жовтня 2021 08:14
Tesla допоможе Jaguar Land Rover уникнути штрафів за шкідливі викиди
Автор: Олександр Мороз

Концерн Jaguar Land Rover став частиною пулу компанії Tesla у Європі, що дозволить компанії уникнути штрафів за перевищення викидів вуглекислого газу її автомобілями у 2021 році.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Financial Times.

Згідно нових правил Євросоюзу, кожен автовиробник повинен продавати якомога більше електромобілів, щоб вкластися в середній рівень викидів і тим самим уникнути великих штрафів.

Для автовиробників, які не встигають електрифікувати свій модельний ряд, залишена лазівка – вони можуть об'єднуватися в так звані "пули CO2" зі своїми конкурентами, щоб середній рівень шкідливих викидів не перевищив заданих обмежень.

Tesla допоможе Jaguar Land Rover уникнути штрафів за шкідливі викиди

Так, наприклад, Volkswagen AG об'єднався з китайським MG Saic, який продає значну кількість електричних моделей. Що стосується Jaguar Land Rover, то британська компанія, що належить індійській Tata, вже заплатила минулого року 50 млн доларів штрафів за наднормативні викиди шкідливих речовин.

І схоже, платити більше не хоче, оскільки вступила в екологічний альянс з Tesla і Honda. Зрозуміло, що головну роль в "Пулі" грає американський виробник електромобілів, оскільки його машини практично не забруднюють навколишнє середовище. І бере за" членство " чималі суми.

Крім того, не так давно цей "пул" покинув Fiat Chrysler Automobiles, що влився в концерн Stellantis. Через відхід FCA, за чутками, Tesla позбулася виплат у розмірі близько 2 млрд доларів.

Бізнес і нічого більше! Реальні викиди нікуди не зникають, але замість великих штрафів регулятору можна обійтися помірними виплатами своїм більш щасливим конкурентам.

Нагадаємо, що ринкова капіталізація компанії Tesla перевищила 1 трлн доларів. Це новий рекорд в історії американського виробника електромобілів.

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