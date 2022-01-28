ru ua
Пт, 28 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Tesla отменила выпуск своего самого дешевого электромобиля за 25 тысяч долларов

Новина українською →
Пятница 28 января 2022 09:47
Tesla отменила выпуск своего самого дешевого электромобиля за 25 тысяч долларов Эскиз электромобиля Tesla Model 2 (Фото: carscoops.com)
Автор: Александр Мороз

Компания Tesla не выпустит новых моделей в 2022 году: выпуск Cybertruck отложен до 2023-го, электромобиль начального уровня Model 2 поставлен на паузу, а о спорткаре Roadster уже и не вспоминают.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на CarScoops.

Во время недавней большой конференции Tesla, Илон Маск сообщил разочарованным фанатам марки, что компания не будет запускать новые модели в этом году из-за нехватки полупроводников и нарушения логистики поставок. Правда, все же пообещал, что полноценный автопилот Tesla будет все же предложен в 2022-м.

В частности, глава Tesla заявил, что не видит "никакого смысла" в запуске на конвейер новых моделей в этом году. Он также сообщил, что разработка долгожданного компактного электромобиля за 25 тысяч долларов, о котором было объявлено еще в 2020 году, приостановлен.

Tesla отменила выпуск своего самого дешевого электромобиля за 25 тысяч долларов

"В настоящее время мы не работаем над автомобилем ценой в 25 тысяч. Но в какой-то момент возобновим разработку. У нас и так достаточно всего на нашей "тарелке". Честно говоря, даже слишком много ", - обнадежил Илон Маск..

Это означает, что самая дешевая модель Tesla не появится к 2023 году, как это предполагал генеральный директор Tesla в своем первоначальном и довольно оптимистичном заявлении два года назад. Электромобиль с условным названием Model 2 должен был стать прямым конкурентом Nissan Leaf и VW ID.3, предлагая больший запас хода по более низкой цене.

Интересно, что на разработку в текущем году робота Tesla, который получил имя "Оптимус", у Илона Маска нашлись и время, и средства.

Напомним, что в сети появилось несколько изображений электрического пикапа Tesla Cybertruck. В отличие от прототипа, показанного еще в 2019 году, машина не имеет дверных ручек и съемных колпаков.

Читайте РБК-Украина в Google News
электромобили Tesla
Мнения
Олег Назаренко
От перекупов к комиссионной торговле: как будет развиваться в Украине рынок подержанных авто
Олег Назаренко
генеральный директор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров
Марина Кытина
Электромобилей больше – зарядок меньше: что происходит в Украине с зарядной инфраструктурой
Марина Кытина
эксперт транспортных инноваций
Евгений Муджири
Боль электромобилиста: что нужно знать тем, кто подумывает о покупке электромобиля
Евгений Муджири
основатель электромобильного блога Autogeek
Олег Омельницкий
Как Украина за 30 лет независимости потеряла свой автопром
Олег Омельницкий
директор информационно-аналитической группы AUTO-Consulting
Все мнения