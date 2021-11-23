Из телеведущих в автомеханики: звезда Top Gear открыл собственную реставрационную мастерскую

Известный британский телеведущий Ричард Хаммонд решил заняться новым бизнесом, а именно реставрацией классических автомобилей.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Drive Tribe.

Ричард Хаммонд выпустил специальное видео, в котором рассказал о своей мастерской, где будут выполняться реставрационные работы. Мастерская рассчитана на семь автомобилей. На различных постах есть все необходимое для металлообработки, рихтовки, кузовных работ, а также ремонта узлов и агрегатов. Для покраски ретроавто предусмотрена покрасочная камера.

Ричард Хаммонд не был бы собой, если бы не сделал из своего нового проекта телешоу. Сеть передач "Мастерская Ричарда Хаммонда" рассказывает о всех этапах подготовки нового бизнеса и о первых машинах, взятых в работу. Но сам владелец ретромастерской заявляет, что бизнес и телешоу не зависят друг от друга.

На сегодня точно не известно, какой профиль у мастерской Ричарда Хаммонда будет основным – комплексная реставрация и глобальные кузовные работы, или регламентное ТО классической техники и небольшие ремонты, в которых старые машины нуждаются постоянно.

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