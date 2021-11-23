З телеведучих в автомеханіки: зірка Top Gear відкрив власну реставраційну майстерню

Відомий британський телеведучий Річард Хаммонд вирішив зайнятися новим бізнесом, а саме реставрацією класичних автомобілів.
Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Drive Tribe.
Річард Хаммонд випустив спеціальне відео, в якому розповів про свою майстерню, де виконуватимуться реставраційні роботи. Майстерня розрахована на сім автомобілів. На різних постах є все необхідне для металообробки, рихтування, кузовних робіт, а також ремонту вузлів і агрегатів. Для фарбування ретроавто передбачена фарбувальна камера.
На сьогодні точно не відомо, який профіль у майстерні Річарда Хаммонда буде основним - комплексна реставрація і глобальні кузовні роботи, або регламентне то класичної техніки та невеликі ремонти, в яких старі машини потребують постійно.
Нагадаємо, що Mercedes-Benz запатентував незвичайну технологію гальмування. При екстреному гальмуванні колеса машини будуть моментально спущені електронікою.
Раніше стало відомо, що найбільший американський автоконцерн GM займеться випуском електричних човнів. З цією метою автовиробник придбав 25% акцій компанії Pure Watercraft.