Как тебе такое Илон Маск: BMW досрочно начала поставки электрокаров i4 клиентам

Компания BMW приступила к отрузке покупателям электромобилей i4 на три месяца раньше, чем изначально планировалось.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу BMW.

На фоне постонных задержек с запуском новинок, отиличающих компанию Tesla, немецкий производитель BMW радует пунктуальностью со своими новыми электромобилями. Более того - компания идет с опережением сроков.

Спустя чуть больше месяца после того, как первый серийный BMW i4 сошел с конвейера в Мюнхене, первые автомобили были доставлены покупателям. Поставки начались на три месяца раньше, чем планировалось изначально, при этом компания также готовит к отправке первые внедорожники iX.

Модели BVW iX и i4 знаменует собой новую эру для баварского бренда на пути к полной электрификации своих автомобилей. В ближайшие годы за ними последуют полностью электрические версии BMW 7 серии, BMW X1 и бестселлера BMW 5 серии. Для этого компания уже модернизировала производственную линию в Мюнхене. Каждый завод марки в Германии с 2022 года будет производить полностью электрические автомобили.

Электрокар BMW i4 доступен в двух версиях. Одномоторная модификация eDrive40 мощностью 335 л.с. предлагает запас хода в 590 км, в то время как более полноприводный двухмоторный M50 развивает 536 л.с. и способен проехать без подзарядки 520 километров.

В настоящее время каждый четвертый автомобиль BMW Group в Германии электрифицирован. Ожидается, что к 2030 году более 50 процентов мировых продаж баварского концерна будет приходиться на электромобили.

Напомним, дебютировал кроссовер BMW Concept XM с необычным дизайном. До конца 2022 года автомобиль пойдет в серию и станет самым мощным кроссовером марки.