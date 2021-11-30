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Огромные ноздри и 750 "сил" BMW Concept XM: представлен самый мощный кроссовер марки

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Вторник 30 ноября 2021 08:30
Огромные ноздри и 750 "сил" BMW Concept XM: представлен самый мощный кроссовер марки Фото: BMW XM (press.bmwgroup.com)
Автор: Константин Широкун

Представлен кроссовер BMW Concept XM с необычным дизайном. До конца 2022 года автомобиль пойдет в серию и станет самым мощным кроссовером марки.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу компании.

Кроссовер BMW Сoncept XM – это 750-сильный гибридный автомобиль, который является первым самостоятельным автомобилем M-подразделения с конца 1970-х годов со времен появления суперкара M1. В сегодняшней версии BMW XM – это концепт-кар. Но в компании не скрывают, что серийная версия новинки появится до конца 2022 года. Автомобиль будет производиться на американском заводе компании в Спартанбурге, Северная Каролина.

Дизайн концепт-кара BMW XM

Сочетание гигантской решетки радиатора и двухуровневой световой оптики дает понимание того, как будут выглядеть будущие флагманские модели баварского бренда. Большие по площади вертикальные панели вместе с зауженной оконной линией призваны добавлять кроссоверу солидности и некоторой брутальности. В рубленных колесных арках XM даже 23-дюймовые колесные диски не кажутся большими.

Огромные ноздри и 750 &quot;сил&quot; BMW Concept XM: представлен самый мощный кроссовер марки

Сама крыша со светодиодной подсветкой окрашена в контрастный цвет. Тонированные передние стойки подчеркивают значительный угол наклона лобового стекла. Наличие лючка на переднем крыле говорит нам о том, что новый кроссовер – подзаряжаемый гибрид.

Огромные ноздри и 750 &quot;сил&quot; BMW Concept XM: представлен самый мощный кроссовер марки

Двигатель BMW XM

В BMW не раскрыли все подробности о силовой установке новинки, но сообщили, что машина приводится в движение бензиновым V8 и электродвигателем, которые суммарно развивают 750 л.с. и 999 Нм. Можно предположить, что на разгон с места до 100 км/ч кроссовер тратит не больше 3 секунд. В BMW анонсировали, что исключительно на электротяге модель сможет преодолеть до 80 км.

Интерьер BMW XM

Внутри XM сочетаются детали стиля других концептуальных и серийных автомобилей BMW, но с акцентом на традиционные роскошные материалы. Салон богато отделан текстурированной тканью из углеродного волокна и медной нити в сочетании с кожей и бархатом.

Огромные ноздри и 750 &quot;сил&quot; BMW Concept XM: представлен самый мощный кроссовер марки

В распоряжении водителя – информационно-развлекательная система BMW в составе двух больших мониторов. Наличие на центральной консоли кнопки запуска, привычного "колесика" iDrive и других знакомых органов управления говорит о готовности новинки отправиться в серийное производство.

Огромные ноздри и 750 &quot;сил&quot; BMW Concept XM: представлен самый мощный кроссовер марки

Цены и все технические характеристики BMW XM компания раскроет к концу 2022 года. Ожидается, что прайс на новинку будет стартовать с отметки в 150 тысяч долларов. Со своим гибридным кроссовером баварский бренд сможет составить конкуренцию Bentley, Porsche и Lamborghini.

Напомним, что Lexus LX600 на базе Toyota Land Cruiser 300 поразил ценой. Новинка оказалась в 2,5 раза дороже соплатформенной Toyota Land Cruiser 300.

Ранее стало известно, что Илон Маск отказался от субсидий ЕС на строительство европейского завода Tesla. Потенциально автопроизводитель мог получить 1,14 млрд евро.

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