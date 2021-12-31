Без светлого будущего: Nissan останавливает свой старейший автозавод в Европе

Компания Nissan остановила свое сборочное предприятие близ Барселоны. Последний автомобиль с его конвейера сошел 16 декабря. Этим автомобилем стал пикап Nissan Navara.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Reuters.

Японский автопроизводитель закрывает целый комплекс предприятий, в который кроме сборочной площадки Zona Franca также входят фабрики по изготовлению элементов подвески, сварке рам и штамповке кузовных деталей. Всего на предприятиях возле Барселоны трудилось более 3000 сотрудников.

Испанский завод был открыт в 1983 году. Изначально на нем производили внедорожники Patrol. Также с конвейеров предприятия Nissan Barcelona сходили Nissan Terrano II, Pathfinder, Navara, Primastar, и даже Mercedes-Benz X-Class. Последними продуктами завода стали электрический фургон e-NV200 и пикап Navara. Всего за 38 лет на испанском заводе было произведено почти 3 млн 346 тысяч машин.

Ранее потенциальным покупателем испанского завода считался китайский Great Wall Motor, но со временем инвесторы из Поднебесной передумали совершать такую крупную сделку.

Сообщается, что часть предприятий могут войти в состав компании QEV Technologies из Барселоны, которая занимается разработкой и выпуском электрических спорткаров, сотрудничает с BAIC в создании перспективных электромобилей, а также работает над возрождением легендарной марки Hispano Suiza.

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