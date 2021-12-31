Без светлого будущего: Nissan останавливает свой старейший автозавод в Европе

Компания Nissan остановила свое сборочное предприятие близ Барселоны. Последний автомобиль с его конвейера сошел 16 декабря. Этим автомобилем стал пикап Nissan Navara.
Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Reuters.
Японский автопроизводитель закрывает целый комплекс предприятий, в который кроме сборочной площадки Zona Franca также входят фабрики по изготовлению элементов подвески, сварке рам и штамповке кузовных деталей. Всего на предприятиях возле Барселоны трудилось более 3000 сотрудников.
Сообщается, что часть предприятий могут войти в состав компании QEV Technologies из Барселоны, которая занимается разработкой и выпуском электрических спорткаров, сотрудничает с BAIC в создании перспективных электромобилей, а также работает над возрождением легендарной марки Hispano Suiza.
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