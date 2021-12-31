Без світлого майбутнього: Nissan зупиняє свій найстаріший автозавод в Європі

Компанія Nissan зупинила своє складальне підприємство поблизу Барселони. Останній автомобіль з його конвеєра зійшов 16 грудня. Цим автомобілем став пікап Nissan Navara.
Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Reuters.
Японський автовиробник закриває цілий комплекс підприємств, в який крім складального майданчика Zona Franca також входять фабрики з виготовлення елементів підвіски, зварювання рам і штампування кузовних деталей. Всього на підприємствах біля Барселони працювало понад 3000 співробітників.
Повідомляється, що частина підприємств можуть увійти до складу компанії QEV Technologies з Барселони, яка займається розробкою і випуском електричних спорткарів, співпрацює з BAIC у створенні перспективних електромобілів, а також працює над відродженням легендарної марки Hispano Suiza.
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