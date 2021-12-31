Без світлого майбутнього: Nissan зупиняє свій найстаріший автозавод в Європі

Компанія Nissan зупинила своє складальне підприємство поблизу Барселони. Останній автомобіль з його конвеєра зійшов 16 грудня. Цим автомобілем став пікап Nissan Navara.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Reuters.

Японський автовиробник закриває цілий комплекс підприємств, в який крім складального майданчика Zona Franca також входять фабрики з виготовлення елементів підвіски, зварювання рам і штампування кузовних деталей. Всього на підприємствах біля Барселони працювало понад 3000 співробітників.

Іспанський завод був відкритий в 1983 році. Спочатку на ньому виробляли позашляховики Patrol. Також з конвеєрів підприємства Nissan Barcelona сходили Nissan Terrano II, Pathfinder, Navara, Primastar, і навіть Mercedes-Benz X-Class. Останніми продуктами заводу стали електричний фургон e-NV200 і пікап Navara. Всього за 38 років на іспанському заводі було вироблено майже 3 млн 346 тисяч машин.

Раніше потенційним покупцем іспанського заводу вважався китайський Great Wall Motor, але з часом інвестори з Піднебесної передумали здійснювати таку велику угоду.

Повідомляється, що частина підприємств можуть увійти до складу компанії QEV Technologies з Барселони, яка займається розробкою і випуском електричних спорткарів, співпрацює з BAIC у створенні перспективних електромобілів, а також працює над відродженням легендарної марки Hispano Suiza.

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