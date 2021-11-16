Внешность Suzuki SX4 нового поколения рассекречена до премьеры

Кроссовер Suzuki SX4 нового поколения известен миру под именами S-Cross и SX4. Производство машин новой генерации уже стартовало. Это подтверждают фотографии собранных автомобилей, замеченных на стоянках готовой продукции автозаводов.
Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на SuzukiGarage.
Японский автопроизводитель все подробности о новинке пока держит в секрете. Но дизайн экстерьера уже можно проанализировать. Судя по представленным изображениям, машина нового поколения стала немного крупнее и строже нынешней модели.
Также сообщалось, что Toyota для защиты ДВС создала альянс с четырьмя японскими производителями. Цель – максимально отсрочить прекращение производства машин с двигателями внутреннего сгорания.