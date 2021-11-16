Зовнішність Suzuki SX4 нового покоління розсекречена до прем'єри

Кросовер Suzuki SX4 нового покоління відомий світу під іменами S-Cross і SX4. Виробництво машин нової генерації вже стартувало. Це підтверджують фотографії зібраних автомобілів, помічених на стоянках готової продукції автозаводів.
Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на SuzukiGarage.
Японський автовиробник всі подробиці про новинку поки тримає в секреті. Але дизайн екстер'єру вже можна проаналізувати. Судячи з представлених зображень, машина нового покоління стала трохи крупніше і суворіше нинішньої моделі.
Також повідомлялося, що Toyota для захисту ДВС створила альянс з чотирма японськими виробниками. Мета - максимально відстрочити припинення виробництва машин з двигунами внутрішнього згоряння.