Старый Nissan X-Trail продолжат выпускать: где его можно будет купить

Пока кроссовер Nissan X-Trail нового поколения готовится к выходу на европейские рынки, стало известно, что машина предыдущей генерации останется на конвейере еще несколько лет. Правда, купить ее можно будет далеко не во всех странах присутствия бренда.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на сайт sina.com.cn.

Новый X-Trail пока добрался до Северной Америки (там машина продается под именем Rogue) и Китая. Выход на остальные рынки состоится в следующем году - пока здесь, включая Украину, продается машина предыдущей генерации, представленная в 2013 году. Так, на нашем рынке "третий" X-Trail стартует с 637 тысяч гривен.

Не секрет, что многие хотели бы и дальше иметь возможность покупать эту неприхотливую и проверенную модель. И в Ниссане решили пойти навстречу такому желанию клиентов, сохранив старый X-Trail на конвейере. Правда - не на всех рынках.

Если точнее, то только на одном - в Китае. Здесь кроссовер прежнего поколения будет продаваться параллельно с новой машиной, получив новое название X-Trail Honor. Внешне такой автомобиль будет отличаться только соответствующим шильдиком на двери багажника, а по уровню оснащения не станет бедным родственником кроссовера нового поколения. Для "Гонора" будет доступен кожаный салон, передние сиденья с электроприводом и даже панорамная крыша.

Возникает вопрос, зачем сохранять в продаже старую модель. Ответ - под капотом. Новый X-Trail продается в Китае с турбированным бензиновым мотором 1.5 VC-Turbo мощностью 204 л.с., которые отличается переменной степенью сжатия. Видимо, среди китайских клиентов Ниссана есть достаточно большая прослойка людей, которые не хотят покупать машину с таким сложным двигателем.

Терять свою долю на важнейшем китайском рынке Nissan не хочет, поэтому и оставляет в продаже прежний X-Trail. Honor будет оснащаться атмосферным двухлитровым двигателем на 154 "силы". Трансмиссия - вариатор, привод - только передний. Других силовых агрегатов не предусмотрено.

Двухлитровый двигатель мощностью 154 л.с. для X-Trail Honor

При этом X-Trail Honor должен оказаться доступнее кроссовера нового поколения, который в Китае стоит от 28,5 тысячи долларов. Цены станут известны в ближайшее время.

Напомним, в США кроссовер Rogue также получил трехцилиндровый мотор 1.5 VC-Turbo. По заверениям компании, этот двигатель обеспечивает лучшую в своем классе экономию топлива.