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Старий Nissan X-Trail продовжать випускати: де його можна буде придбати

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Четвер 25 листопада 2021 12:13
Старий Nissan X-Trail продовжать випускати: де його можна буде придбати Nissan X-Trail Honor (Фото: sinaimg.cn)
Автор: Вадим Добровольский

Поки кросовер Nissan X-Trail нового покоління готується до виходу на європейські ринки, стало відомо, що машина попередньої генерації залишиться на конвеєрі ще кілька років. Правда, купити її можна буде далеко не у всіх країнах присутності бренду.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на сайт sina.com.cn.

Новий X-Trail вже дістався до Північної Америки (там машина продається під ім'ям Rogue) та Китаю. Вихід на інші ринки відбудеться наступного року - поки що тут, включаючи Україну, продається машина попередньої генерації, представлена у 2013 році. Так, на нашому ринку "третій" X-Trail стартує з 637 тисяч гривень.

Не секрет, що багато хто хотів би й надалі мати можливість купувати цю невибагливу і перевірену модель. І в Ніссані вирішили піти назустріч такому бажанню клієнтів, зберігши старий X-Trail на конвеєрі. Правда - не на всіх ринках.

Старий Nissan X-Trail продовжать випускати: де його можна буде придбати

Якщо точніше, то тільки на одному - в Китаї. Тут кросовер колишнього покоління буде продаватися паралельно з новою машиною, отримавши нову назву X-Trail Honor. Зовні такий автомобіль буде відрізнятися тільки відповідним шильдиком на двері багажника, а за рівнем оснащення не стане бідним родичем кросовера нового покоління. Для "Гонору" буде доступний шкіряний салон, передні сидіння з електроприводом і навіть панорамний дах.

Старий Nissan X-Trail продовжать випускати: де його можна буде придбати

Виникає питання, навіщо зберігати в продажу стару модель. Відповідь - під капотом. Новий X-Trail продається в Китаї з турбованим бензиновим мотором 1.5 VC-Turbo потужністю 204 к.с., які вирізняється змінним ступенем стиснення. Мабуть, серед китайських клієнтів Ніссана є досить великий прошарок людей, які не хочуть купувати машину з таким складним двигуном.

Втрачати свою частку на найважливішому китайському ринку Nissan не бажає, тому й залишає у продажу колишній X-Trail. Honor буде оснащуватися атмосферним дволітровим двигуном на 154 "сили". Трансмісія - варіатор, привід - тільки передній. Інших силових агрегатів не передбачено.

Старий Nissan X-Trail продовжать випускати: де його можна буде придбати

Дволітровий двигун потужністю 154 к. с. для X-Trail Honor

При цьому X-Trail Honor повинен виявитися доступнішим аніж кросовер нового покоління, який в Китаї коштує від 28,5 тисячі доларів. Ціни стануть відомі найближчим часом.

Нагадаємо, у США дороссовер також отримав трициліндровий мотор 1.5 VC-Turbo. За запевненнями компанії, цей двигун забезпечує кращу у своєму класі економію палива.

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