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Стартовали продажи первого в мире летающего мотоцикла, его цена почти 700 тысяч долларов

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Четверг 28 октября 2021 09:00
Стартовали продажи первого в мире летающего мотоцикла, его цена почти 700 тысяч долларов Летающий мотоцикл XTurismo Limited Edition (Фото: A.L.I. Technologies)
Автор: Вадим Добровольский

Впервые в мире в открытой продаже появился летающий мотоцикл. Аппарат под названием XTurismo Limited Edition доступен в Японии.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Reuters.

В Японии поступил в продажу первый в мире летающий мотоцикл XTurismo Limited Edition. Летательный аппарат разработал японский стартап A.L.I. Technologies Inc., который специализируется на производстве дронов. В реализации проекта принимали участие японские промышленные компании Mitsubishi Electric и Kyocera.

Стартовали продажи первого в мире летающего мотоцикла, его цена почти 700 тысяч долларов

С мотоциклом аппарат роднят посадка и органы управления. Гибридная силовая установка аэробайка включает двигатель внутреннего сгорания, который заряжает батарею, а та, в свою очередь, питает несущие винты. Их у машины шесть: два больших расположены под корпусом и создают основную подъемную силу, еще четыре установлены по бокам и позволят изменять направление движения.

Максимальная скорость составляет 100 км/ч, а максимальное время в воздухе - 40 минут. Аэробайк XTurismo Limited Edition достигает в длину 3,7 м, его ширина составляет 2,4 м, а высота – 1,5 м. Масса – 300 кг, а максимальная грузоподъемность – 100 кг.

Поставки начнутся в первой половине 2022 года, но вот цена кусается – 77,7 млн йен или, в пересчете, 680 тысяч долларов.

Стартовали продажи первого в мире летающего мотоцикла, его цена почти 700 тысяч долларов

Строгое законодательство Японии не позволяют подобным летающим транспортным средствам свободно передвигаться в воздушном пространстве, используя для взлета и посадки дороги общего пользования. Однако разработчики надеются, что их аэробайк смогут использовать спасательные команды, чтобы добраться до различных труднодоступных мест.

Напомним, китайская компания XPeng представила концептуальный летающий автомобиль HT Aero. Заявлено, что серийное производство стартует в 2024 году.

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