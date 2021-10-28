Стартували продажі першого у світі літаючого мотоцикла, його ціна майже 700 тисяч доларів
Вперше в світі у відкритому продажі з'явився літаючий мотоцикл. Апарат під назвою XTurismo Limited Edition доступний в Японії.
Про це повідомляє РБК-Украина Авто з посиланням на Reuters.
В Японії надійшов у продаж перший у світі літаючий мотоцикл XTurismo Limited Edition. Літальний апарат розробив японський стартап A.L.I. Technologies Inc., який спеціалізується на виробництві дронів. У реалізації проекту брали участь японські промислові компанії Mitsubishi Electric і Kyocera.
З мотоциклом апарат ріднять посадка і органи управління. Гібридна силова установка аеробайка включає двигун внутрішнього згоряння, який заряджає батарею, а та, своєю чергою, живить несучі гвинти. Їх у машини шість: два великих розташовані під корпусом і створюють основну підйомну силу, ще чотири встановлені з боків і дозволять змінювати напрямок руху.
Максимальна швидкість становить 100 км/год, а максимальний час в повітрі - 40 хвилин. Аеробайк XTurismo Limited Edition досягає в довжину 3,7 м, його ширина становить 2,4 м, а висота – 1,5 м. Маса – 300 кг, а максимальна вантажопідйомність – 100 кг.
Поставки почнуться в першій половині 2022 року, але ось ціна кусається – 77,7 млн ієн або, в перерахунку, 680 тисяч доларів.
Суворе законодавство Японії не дозволяють подібним літаючим транспортним засобам вільно пересуватися в повітряному просторі, використовуючи для зльоту і посадки дороги загального користування. Однак розробники сподіваються, що їх аеробайк зможуть використовувати рятувальні команди, щоб дістатися до різних важкодоступних місць.
Нагадавши, китайська компанія XPeng представила концептуальний літаючий автомобіль HT Aero. Заявлено, що серійне виробництво стартує в 2024 році.