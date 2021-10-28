Стартували продажі першого у світі літаючого мотоцикла, його ціна майже 700 тисяч доларів

Вперше в світі у відкритому продажі з'явився літаючий мотоцикл. Апарат під назвою XTurismo Limited Edition доступний в Японії.

Про це повідомляє РБК-Украина Авто з посиланням на Reuters.

В Японії надійшов у продаж перший у світі літаючий мотоцикл XTurismo Limited Edition. Літальний апарат розробив японський стартап A.L.I. Technologies Inc., який спеціалізується на виробництві дронів. У реалізації проекту брали участь японські промислові компанії Mitsubishi Electric і Kyocera.

З мотоциклом апарат ріднять посадка і органи управління. Гібридна силова установка аеробайка включає двигун внутрішнього згоряння, який заряджає батарею, а та, своєю чергою, живить несучі гвинти. Їх у машини шість: два великих розташовані під корпусом і створюють основну підйомну силу, ще чотири встановлені з боків і дозволять змінювати напрямок руху.

Максимальна швидкість становить 100 км/год, а максимальний час в повітрі - 40 хвилин. Аеробайк XTurismo Limited Edition досягає в довжину 3,7 м, його ширина становить 2,4 м, а висота – 1,5 м. Маса – 300 кг, а максимальна вантажопідйомність – 100 кг.

Поставки почнуться в першій половині 2022 року, але ось ціна кусається – 77,7 млн ієн або, в перерахунку, 680 тисяч доларів.

Суворе законодавство Японії не дозволяють подібним літаючим транспортним засобам вільно пересуватися в повітряному просторі, використовуючи для зльоту і посадки дороги загального користування. Однак розробники сподіваються, що їх аеробайк зможуть використовувати рятувальні команди, щоб дістатися до різних важкодоступних місць.