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Через три года в серию: китайская компания показала инновационный летающий автомобиль

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Среда 27 октября 2021 11:00
Через три года в серию: китайская компания показала инновационный летающий автомобиль Фото: XPeng HT Aero (xiaopeng.com)
Автор: Константин Широкун

XPeng представил концептуальный летающий автомобиль HT Aero. Модель была разработана собственными силами и имеет несколько инновационных систем безопасности, а также легкую конструкцию и складной роторный механизм.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на сайт компании.

Когда автомобиль припаркован, две двери типа "крыло чайки" открываются и позволяют роторам встать на место. Затем лопасти выдвигаются, позволяя автомобилю взлетать и приземляться вертикально.

Через три года в серию: китайская компания показала инновационный летающий автомобильЛетающий автомобиль также отличается высокотехнологичным интерьером с прозрачной информационно-развлекательной системой и цифровым дисплеем, встроенным в рулевое колесо.

В XPeng заявляют, что запуск серийной версии летающего автомобиля запланирован на 2024 год. По заявлению представителей компании, на XPeng HT Aero можно будет без проблем в ежедневном режиме ездить и по городу, и по загородным трассам.

Через три года в серию: китайская компания показала инновационный летающий автомобильXPeng также анонсировала комплекс систем помощи водителю XPilot 3.5. В нем серийно реализован 360-градусный обзор окружающей машину среды с помощью двух камер, лидара и нескольких радаров миллиметрового диапазона. XPilot 3.5 позволяет видеть, а также распознавать, классифицировать и отмечать положение всех объектов вокруг себя.

Через три года в серию: китайская компания показала инновационный летающий автомобильВ первой половине 2023 года XPeng выпустит XPilot 4.0. Она позиционируется как "полнофункциональная" система помощи водителю, которая обеспечивает автономное вождение. Планируется, что в нем будет использоваться бинокулярная камера, камеры бокового обзора и несколько лидаров.

Напомним, что представлен новый Range Rover. Машина получила электрические двери, топовый мотор BMW и цену от 4 млн гривен.

Ранее стало известно, что семиместный бюджетный кроссовер Hyundai нацелился на новые рынки. Hyundai Creta Grand отличается увеличенной на 150 мм колесной базой.

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