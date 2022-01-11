Чтобы пускали в дорогие отели: житель ОАЭ купил для своего Rolls-Royce номер за 9 млн долларов

У невероятно богатых людей в Объединенных Арабских Эмиратах есть свои причуды. Например, автомобильный номер стоимостью с десяток Роллс-Ройсов.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на издание Metro.

В одном из выпусков программы BBC Two богатые мира сего хвалились своей роскошью. Так, например, одна дама похвасталась эксклюзивным гардеробом стоимостью 4 миллиона долларов.

Но всеобщее внимание привлек некий Абу Сабах, представленный ведущим телешоу, как "самый обсуждаемый человек в городе". А всё из-за сущей безделицы, небольшого аксессуара, прикупленного им для своего любимого Bentley.

Это номерной знак стоимостью в 9 миллионов долларов, на котором изображен всего один символ – арабская цифра "5".

Абу объяснил, что как-то раз его не пустили в фешенебельный отель: несмотря на то, что он приехал на роскошной машине, ему указали, что номерной знак "недостаточно хорош" - "красивый номерной знак" должен состоять не более, чем из двух цифр. Поэтому Сабах приобрел для своей коллекции автомобилей номерные знаки 48, 49 и 27.

А потом еще чуть подумал, и на всякий случай купил за 9 миллионов долларов "самый лучший знак", содержащий всего одну цифру. При этом, сам автомобиль, на котором красуется этот номер стоит жалкие $800 тысяч. Абу также рассказал, что самый престижный номерной знак в Дубае с "единичкой" принадлежит шейху Мохаммеду бин Рашиду Аль Мактуму, вице-президенту и премьер-министру Объединенных Арабских Эмиратов. Интересно, кто же тогда и за какие деньги купил номера с цифрами 2,3 и 4?

Напоним, по Киеву ездит Mercedes S-класса с кузовом в коврах. Автомобиль покрыт специальной виниловой поенкой, рисунок которой имитирует ковровое покрытие.