Щоб пускали в дорогі готелі: мешканець ОАЕ купив для свого Rolls-Royce номер за 9 млн доларів

Неймовірно багаті люди в Об'єднаних Арабських Еміратах мають свої примхи. Наприклад, автомобільний номер вартістю з десяток Роллс-Ройсів.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на видання Metro.

В одному з випусків програми BBC Two багаті світу цього хвалилися своєю розкішшю. Так, наприклад, одна дама похвалилася ексклюзивним гардеробом вартістю 4 мільйони доларів.

Але загальну увагу привернув якийсь Абу Сабах, представлений ведучим телешоу, як "найбільш обговорювана людина в місті". А все через невеличкий аксесуар, прикупленого їм для свого улюбленого Bentley.

Це номерний знак вартістю в 9 мільйонів доларів, на якому зображений всього один символ – арабська цифра "5".

Абу пояснив, що якось його не пустили в фешенебельний готель: попри те, що він приїхав на розкішній машині, йому вказали, що номерний знак "недостатньо гарний" - "красивий номерний знак" повинен складатися не більше, ніж з двох цифр. Тому Сабах придбав для своєї колекції автомобілів номерні знаки 48, 49 і 27.

А потім ще трохи подумав, і про всяк випадок купив за 9 мільйонів доларів "найкращий знак", що містить всього одну цифру. При цьому, сам автомобіль, на якому красується цей номер коштує жалюгідні $800 тисяч. Абу також розповів, що найпрестижніший номерний знак в Дубаї з "одиничкою" належить шейху Мохаммеду Бін Рашиду Аль Мактуму, віце-президенту і прем'єр-міністру Об'єднаних Арабських Еміратів. Цікаво, хто ж тоді і за які гроші купив номери з цифрами 2,3 і 4?

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