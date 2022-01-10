Ковер-Мерседес: по Киеву ездит Mercedes S-класса с кузовом в коврах

Мерседес с покрытием кузова в виде ковра (Фото: Роман Рудаков)

В Киеве замечен необычный Mercedes S-класса. Кузов премиального седана имеет окраску, рисунок которой напоминает ковер.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на ТопЖыр.

Автолюбители подчас прилагают немало усилий, чтобы сделать свой автомобиль по-настоящему уникальным. Правда, иногда получается неоднозначный результат.

Фото: Роман Рудаков

На дорогах Киева замечен очень необычный Мерседес S-класса. Премиальный седан выделяется вызывающей окраской кузова, которая имитирует рисунок ковра. Впрочем, на самом деле это специальная виниловая пленка.

Напомним, что в Китае обнаружена необычная свалка дорогих авто. Прямо под открытым небом пылятся суперкары и элитные лимузины.