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Стало відомо, на яких автомобілях в Україні найчастіше порушували ПДР у 2021 році

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Вівторок 21 грудня 2021 14:20
Стало відомо, на яких автомобілях в Україні найчастіше порушували ПДР у 2021 році Фото: які автомобілі найчастіше порушували ПДР в Україні у 2021 році (Pinterest)
Автор: Олександр Мороз

Оприлюднена статистика, на яких автомобілях в Україні найчастіше порушували ПДР. На першому місці - Volkswagen.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Штрафи UA.

Сервіс Штрафи UА, що дозволяє водіям оплачувати штрафи в онлайн-режимі, оприлюднив статистику автомобілів, на яких у 2021 році найчастіше порушували Правила дорожнього руху.

Вибірка зроблена на основі даних по автомобілях, водії яких для оплати штрафів скористалися даним сервісом.

Цікаво, що найбільш злісними порушниками виявилися зовсім не преміальні автомобілі, які по розхожій думці часто їздять з порушеннями Правил. Лідер за кількістю штрафів - німецька марка Volkswagen з 33,7 тис.штрафів.

На другому і третьому місцях з великим відставанням – Toyota і Renault (23 051 і 21 782 штрафу відповідно). Також в Топ-5 порушників Mercedes-Benz і Skoda.

Топ-5 марок автомобілів, які найчастіше порушували ПДР у 2021 році

  1. Volkswagen-33 740 штрафів.
  2. Toyota-23 051 штраф
  3. Renault-21 782 штрафу
  4. Mercedes-Benz - 19 858 штрафів
  5. Skoda - 14 458 штрафів

Нагадаємо, в США на узбережжі Каліфорнійської затоки водії залишають машини на ніч з відкритими багажниками. Так власники авто показують автомобільним злодіям, що в машині нічого немає, і тим самим намагаються вберегти свої транспортні засоби від вандалізму.

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