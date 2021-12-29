Сплошное электричество: Hyundai прекращает разработки двигателей внутреннего сгорания

В преддверии нового года компания Hyundai свернула все разработки двигателей внутреннего сгорания. Высвобожденные сотрудники переброшены на создание электромоторов.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Korea Economic Daily.

Постоянное ужесточение экологических норм и общественное мнение подстегивают автопроизводителей к форсированному переходу на выпуск электромобилей. Какой смысл инвестировать огромные деньги в технологии двигателей, которые вскоре отправятся в отставку?

Именно так подумали в Hyundai Motor и упразднили расположенное в головном техническом центре компании подразделение разработки ДВС. Неизвестно, сколько из 12 000 работающих в центре сотрудников занималось двигателями внутреннего сгорания, но сообщается, что большинство из них будут переброшены на разработку электрических силовых установок. Вместе с ними высвободятся и средства. А их нужно немало – например, для недавно созданного Центра разработки аккумуляторов.

Кроме того, Hyundai Motor Group не останавливается на уже реализованной платформе E-GMP. В настоящее время находится в разработке еще одна архитектура, предназначенная исключительно для электромобилей. К 2028 году корейская компания планирует перевести на топливные элементы всю свою коммерческую линейку. А премиальный суббренд марки Genesis заявил, что с 2025 года будет производить только электрифицированные автомобили.

В отличие от других автопроизводителей, расставание с ДВС у Hyundai не будет душераздирающим – собственные двигатели компания начали выпускать не так давно - в 90-х годах прошлого века.

Напомним, что Hyundai отзывает 2679 машин Ioniq из-за неисправности педали газа. При определенных обстоятельствах она может привести к самопроизвольному ускорению.