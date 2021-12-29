Пользуйтесь старым: Toyota агитирует автомобилистов не покупать новые машины

Новые технологии и обновления внедряются в автомобили каждый модельный год. Автомобиль, купленный всего несколько лет назад, быстро устаревает в технологическом отношении. Toyota намерена направить этот процесс в новое русло.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Asahi Shimbun.

Японский автопроизводитель запускает специальную программу под названием Kinto Factory. Она призвана продлить подержанным моделям бренда актуальность и привнести в них новые системы. Эта услуга предназначена для клиентов, которые хотят обновлять свои автомобили с помощью новых запчастей и программного обеспечения.

Автомобилисты смогут устанавливать обновления программного обеспечения многих систем активной безопасности. Они также получат возможность заменять поврежденные рули, сиденья и другие элементы салона.

Программа замены автомобильных компонентов не бесплатна, но позволяет существенно экономить средства владельцам машин. Цены на подписку сервиса начинаются от 10 000 иен (2370 грн), и достигают 100 000 иен (более 237 000 грн). Пока что не все модели Toyota и Lexus будут включены в сервис.

Программа будет действовать на японском рынке и позволит обновить такие машины, как Toyota Prius, Aqua, Alphard, а также Lexus NX. Только шесть официальных дилеров Toyota в Японии, расположенных в Токио, Хамамацу и префектуре Сидзуока, поддерживают новую услугу.

Многие автопроизводители заинтересованы в продаже новых автомобилей и в скорейшем обновлении автопарка. Но Toyota также понимает, что жизненно важно поддерживать отличные отношения с потребителями и помогать им приобретать автомобили на протяжении многих лет. Таким образом компания существенно повышает лояльность к своему бренду. Если программа окажется успешной, ее сначала расширят на другие дилерские центры в Японии, а потом опробуют и на других рынках.

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