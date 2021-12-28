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Сколько стоит и что под капотом: анонсирован большой кроссовер от создателей Renault Duster

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Вторник 28 декабря 2021 14:16
Сколько стоит и что под капотом: анонсирован большой кроссовер от создателей Renault Duster Фото: Dacia Bigster (autoexpress.co.uk)
Автор: Константин Широкун

В следующем году Dacia запустит новую флагманскую модель. Он будет называться Bigster и выведет бренд в сегмент больших кроссоверов. Ожидается, что главными конкурентами новинки в Европе станут Kia Sportage, Skoda Karoq и даже Volkswagen Tiguan.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Autoexpress.

В компании на Bigster возлагают большие надежды. В Dacia уверены, что новинка сможет продемонстрировать будущее направление развития бренда. Полноразмерный кроссовер - это одна из трех новых моделей, которые Dacia выведет на рынок к 2025 году. Все новые Dacia, включая грядущий Bigster, будут базироваться на платформе CMF-B. Шасси станет универсальным решением для Dacia.

Сколько стоит и что под капотом: анонсирован большой кроссовер от создателей Renault Duster Известно, что серийный кроссовер дебютирует в начале следующего года. Фирма уже подтвердила, что длина внедорожника составит 4,6 метра. Инженеры также пообещали просторный салон. Платформа CMF-B открывает широкие возможности для бензиновых, дизельных и гибридных силовых установок.

Моторная линейка новинки вероятно начнется с 1,0-литрового 90-сильного мотора. Также на кроссовере стоит ждать появления 1,3-литрового четырехцилиндрового бензинового турбомотора TCe 130.

В Dacia также намекнули, что Bigster будет доступен с битопливным мотором, работающим на бензине и сжиженном газе. Роль гибридной силовой установки на себя возьмет 1,6-литровый бензиновый мотор и электромотор суммарной отдачей в 138 л.с., которая знакома европейским автомобилистам по Clio E-Tech.

Сколько стоит и что под капотом: анонсирован большой кроссовер от создателей Renault Duster Несмотря на увеличение размеров и модную гибридную технологию, в Dacia дали понять, что цены на новый кроссовер будут начинаться от 22-23 тыс. евро. Стоит ли ждать новинку в Украине, станет известно в 2022 году, после официальной премьеры Bigster.

Напомним, что уникальный украинский трехосный автобус "Эталон" нашли в поле. Трехосный автобус БАЗ А079.30 был выпущен в единственном экземпляре в 2005 году.

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