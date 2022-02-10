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Создана технология, способная заряжать электромобили в 3 раза быстрее

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Четверг 10 февраля 2022 08:31
Создана технология, способная заряжать электромобили в 3 раза быстрее Зарядная станция для электромобиля (Фото: flickr.com)
Автор: Александр Мороз

Ирландская компания Navitas Semiconductor, разрабатывающая сверхбыстрые зарядные устройства для смартфонов, создает аналогичную зарядку для электромобилей.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на агентство CNBC.

В своих разработках компания использует нитрид галлия (GaN). Этот полупроводник работает в 20 раз быстрее, чем кремний, а устройства на его основе обеспечивают втрое большую мощность и в 3 раза более быструю зарядку. При этом, вес и размер зарядного устройства будут вдвое меньше, что весьма удобной для домашних станций.

"То же самое, что мы уже сделали для телефона или планшета, мы собираемся сделать мощностью в 5000 или даже 20 000 Вт для быстрой зарядки вашего электромобиля", — отметил генеральный директор Navitas Джин Шеридан.

Если же новая технология будет использована в самом электромобиле, запас хода увеличится почти на 30%, либо на ту же величину можно будет уменьшить размер и вес батареи.

Создана технология, способная заряжать электромобили в 3 раза быстрее

Технология зарядки на основе нитрида галлия является относительно новой и пока еще на 10–20 процентов дороже кремниевых аналогов, но по мере увеличения объемов производства способна приносить прибыль, — утверждают разработчики.

О серьезности намерений компании говорит тот факт, что в январе этого года Navitas Semiconductor открыла центр в Шанхае (Китай), для тесного сотрудничества с производителями электромобилей в разработке систем зарядки GaN.

За последние три года Navitas поставила более 35 миллионов устройств с технологией GaN таким крупным клиентам, как производитель смартфонов Vivo, Dell и также гигант бытовой электроники Xiaomi. А поставщик силовой электроники для Porsche, Audi и Volkswagen компания BRUSA HyPower публично объявила о партнерстве с Navitas.

Напомним, что большинство основных сотовых сетей 3G в Соединенных Штатах будут отключены в 2022 году. И это неожиданно привело к большим проблемам с зарядкой электромобилей.

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