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Створена технологія, здатна заряджати електромобілі в 3 рази швидше

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Четвер 10 лютого 2022 08:31
Створена технологія, здатна заряджати електромобілі в 3 рази швидше Зарядна станція для електромобіля (Фото: flickr.com)
Автор: Олександр Мороз

Ірландська компанія Navitas Semiconductor, що розробляє надшвидкі Зарядні пристрої для смартфонів, створює аналогічну зарядку для електромобілів.

Про це повідомляє РБК-Украина Авто з посиланням на агентство CNBC.

У своїх розробках компанія використовує нітрид галію (GaN). Цей напівпровідник працює у 20 разів швидше, ніж кремній, а пристрої на його основі забезпечують втричі більшу потужність і в 3 рази більш швидку зарядку. При цьому, вага і розмір зарядного пристрою будуть вдвічі менше, що вельми зручною для домашніх станцій.

"Те ж саме, що ми вже зробили для телефону або планшета, Ми збираємося зробити потужністю в 5000 або навіть 20 000 Вт для швидкої зарядки вашого електромобіля", — зазначив генеральний директор Navitas Джин Шерідан.

Якщо ж нову технологію буде використано в самому електромобілі, запас ходу збільшиться майже на 30%, або на ту ж величину можна буде зменшити розмір і вагу батареї.

Створена технологія, здатна заряджати електромобілі в 3 рази швидше

Технологія зарядки на основі нітриду галію є відносно новою і поки ще на 10-20 відсотків дорожче кремнієвих аналогів, але в міру збільшення обсягів виробництва здатна приносити прибуток, — стверджують розробники.

Про серйозність намірів компанії говорить той факт, що в січні цього року Navitas Semiconductor відкрила центр в Шанхаї (Китай), для тісної співпраці з виробниками електромобілів в розробці систем зарядки GaN.

За останні три роки Navitas поставила понад 35 мільйонів пристроїв з технологією GaN таким великим клієнтам, як виробник смартфонів Vivo, Dell і також гігант побутової електроніки Xiaomi. А постачальник силової електроніки для Porsche, Audi та Volkswagen компанія BRUSA HyPower публічно оголосила про партнерство з Navitas.

Нагадаємо, що більшість основних стільникових мереж 3G в Сполучених Штатах будуть відключені у 2022 році. І це несподівано призвело до великих проблем із зарядкою електромобілів.

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