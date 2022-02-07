Отключение мобильного интернета 3G оставит владельцев электромобилей без зарядки

Большинство основных сотовых сетей 3G в Соединенных Штатах будут отключены в 2022 году. И это неожиданно привело к большим проблемам с зарядкой электромобилей.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на TheDrive.

Американская инфраструктура зарядки электромобилей в настоящее время переживает бум, поскольку все крупнейшие автопроизводители инвестируют миллиарды в рынок электромобилей. Но по мере того, как провайдеры сокращают сети 3G, чтобы освободить ресурсы для прогрессивного высокоскоростного стандарта 5G, некоторые зарядные станции отключаются, поставив многих владельцев электрокаров в затруднительное положение.

Известно, что надвигающееся исчезновение 3G затронет старые модели автомобилей, такие как Toyota 4Runner, Audi Q3 и Porsche 911, но более новые автомобили также находятся в опасности. Теперь к этому добавились проблемы с зарядной инфраструктурой. Большинство основных сотовых сетей 3G будут отключены в 2022 году – а этот стандарт мобильной связи до сих пор играет важную роль в работе зарядных станций для электромобилей по всей стране.

При отключении 3G зарядные станции могут не принимать кредитные карты, не показывать информацию о зарядке и статистику и даже вообще исчезнуть с карт зарядных сетей, превратившись в призраков.

Пострадавшие компании, такие как ChargePoint, борются со смертью 3G с помощью комплектов модернизации модема, которые преобразуют их зарядные станции с 3G в 4G - но отказались сообщить, сколько это будет стоить.

Другая крупная сеть Blink также заявила, что работает над модернизацией своих пунктов зарядки, сосредоточившись в первую очередь на станциях в районах с интенсивным движением транспорта.

Все новые зарядные станции, запущенные в эксплуатацию, которые в уже совместимы с 4G LTE, отмечают в компании. Вопрос, что делать с существующими – ведь проблему сложно оценить в масштабах страны.

А есть еще гаджеты, домашняя сигнализация, банкоматы и некоторые медицинские устройства, которые перестанут работать. И да, в списке есть даже несколько автомобилей 2022 модельного года.

Напомним, что Tesla расширяет программу Non-Tesla Supercharger Pilot по открытию фирменной сети станций быстрой зарядки Supercharger для электромобилей других автопроизводителей. Отныне она распространяется на Францию и Норвегию.