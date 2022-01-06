Sony представила 7-местный электрический кроссовер и всерьез нацелилась на автомобильный рынок

На выставке потребительской электроники CES 2022 компания Sony показала рабочий прототип уже второго электромобиля - Vision-S 02. И объявила о создании подразделения Sony Mobility Inc, которое займется выходом на рынок электромобилей.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Sony.

Напомним, что первый свой электрокар Vision-S компания Sony представила на этой же выставке два года назад. И это был вполне рабочий прототип, созданный в сотрудничестве с австрийской инжиниринговой компанией Magna Steyr.

Многие посчитали этот шаг чисто маркетинговой акцией. Однако теперь японцы представили не только большой электрический кроссовер, но и объявили о создании автомобильного подразделения - Sony Mobility Inc.

Что касается новинки, то машина построена на той же платформе, что и седан двухлетней давности, но при этом по габаритам внедорожник сравним с BMW X5: 4895х1930х1651 мм. Электромобиль получил пневматическую подвеску и дорожный просвет от 157 мм.

В движение Sony Vision-S 02 приводит пара электромоторов (по одному на каждой оси), суммарной мощностью 544 л.с. Внедорожник снаряженной массой 2480 кг способен разогнаться до 180 км/ч. Информация о емкости батареи и запасе хода пока не опубликована.

Как и у седана в салоне на передней панели расположены пять дисплеев, крайние из которых играют роль боковых зеркал заднего вида. Информационно-развлекательный комплекс поддерживает связь 5G и удаленное подключение к домашней приставке Sony PlayStation, чтобы пассажиры могли запустить видеоигры на мониторах в задней части салона. Есть и автопилот, правда, пока лишь второго уровня автономности.

Кроссовер Vision-S 02 пока заявлен в статусе концепта и его серийные перспективы неясны. Больше информации появится весной, когда на полную мощность заработает автомобильное подразделение Sony Mobility.

Напомним, что в декабре 2021 года в Украине продолжился рост количества электромобилей. За последний месяц года их количество увеличилось на 860 единиц.