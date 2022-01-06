Sony представила 7-місний електричний кросовер і всерйоз націлилася на автомобільний ринок

На виставці споживчої електроніки CES 2022 компанія Sony показала робочий прототип вже другого електромобіля - Vision-S 02. І оголосила про створення підрозділу Sony Mobility Inc, яке займеться виходом на ринок електромобілів.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу Sony.

Нагадаємо, що перший свій електрокар Vision-S компанія Sony представила на цій же виставці два роки тому. І це був цілком робочий прототип, створений у співпраці з австрійською інжиніринговою компанією Magna Steyr.

Багато хто вважав цей крок чисто маркетинговою акцією. Однак тепер японці представили не тільки великий електричний кросовер, але і оголосили про створення автомобільного підрозділу - Sony Mobility Inc.

Що стосується новинки, то машина побудована на тій же платформі, що і седан дворічної давниниі, але при цьому за габаритами позашляховик аналогічний BMW X5: 4895х1930х1651 мм. Електромобіль отримав пневматичну підвіску і дорожній просвіт від 157 мм.

У рух Sony Vision-S 02 приводить пара електромоторів (по одному на кожній осі), сумарною потужністю 544 к.с. Позашляховик спорядженою масою 2480 кг здатний розігнатися до 180 км/ч. Iнформація про ємність батареї і запас ходу поки не опублікована.

Як і у седана в салоні на передній панелі розташовані п'ять дисплеїв, крайні з яких грають роль бічних дзеркал заднього виду. Інформаційно-розважальний комплекс підтримує зв'язок 5G і віддалене підключення до домашньої приставки Sony PlayStation, щоб пасажири могли запустити відеоігри на моніторах в задній частині салону. Є і автопілот, правда, поки лише другого рівня автономності.

Кросовер Vision-S 02 поки заявлений в статусі концепту і його серійні перспективи незрозумілі. Більше інформації з'явиться навесні, коли на повну потужність запрацює автомобільний підрозділ Sony Mobility.

Нагадаємо, що у грудні 2021 року в Україні продовжилося зростання кількості електромобілів. За останній місяць року їх кількість збільшилася на 860 одиниць.