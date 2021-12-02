Из солнечной Калифорнии в субтропики Техаса: Tesla официально перенесла свою штаб-квартиру

Компания Tesla официально объявила, что перенесла свою штаб-квартиру из Пало-Альто (штат Калифорния) в Остин (штат Техас). Теперь главный офис производителя электромобилей располагается неподалеку от новой Гигафабрики.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Electrek.

О предстояшем переселении штаб-квартиры глава Tesla Илон Маск объявил еще в октябре на ежегодном собрании акционеров, не уточнив ни подробностей переезда, ни конкретного местоположения.

Ранее Маск неоднократно возмущался принятыми в Калифорнии ограничениями в связи с пандемией коронавируса - из-за них якобы автопроизводителю было сложно возобновить производство. И вскоре сам официально сменил местожительство с Калифорнии на Техас. Предполагалось, что главный офис компании переедет непосредственно на территорию нового завода Gigafactory Texas.

Но 1 декабря 2021 года Tesla раскрыла новый адрес штаб-квартиры компании: 13101 Harold Green Road, Austin, Texas 78725. Быстрый поиск в Google показывает, что главный офис производителя электромобилей находится рядом с заводом Gigafactory Texas в Остине.

И возможно со временем туда переедет - завод занимает более 8 млн квадратных метров площади, места хватит всем. Вот только до окончания его строительства еще очень далеко. Свежей видео, снятое беспилотником показывает, что на территории будущего большого предприятия располагаются лишь временные трейлеры и вспомогательные строительные помещения и склады.

При этом генеральный директор Tesla Илон Маск утверждает, что компания продолжит свою деятельность и в Калифорнии. Но часто ли Маск выполняет свои обещания?