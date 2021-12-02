ru ua
Чт, 02 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Из солнечной Калифорнии в субтропики Техаса: Tesla официально перенесла свою штаб-квартиру

Новина українською →
Четверг 02 декабря 2021 12:01
Из солнечной Калифорнии в субтропики Техаса: Tesla официально перенесла свою штаб-квартиру Новая штаб-квартира компании Tesla будет располагаться на Gigafactory Texas (Фото: Tesla)
Автор: Александр Мороз

Компания Tesla официально объявила, что перенесла свою штаб-квартиру из Пало-Альто (штат Калифорния) в Остин (штат Техас). Теперь главный офис производителя электромобилей располагается неподалеку от новой Гигафабрики.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Electrek.

О предстояшем переселении штаб-квартиры глава Tesla Илон Маск объявил еще в октябре на ежегодном собрании акционеров, не уточнив ни подробностей переезда, ни конкретного местоположения.

Ранее Маск неоднократно возмущался принятыми в Калифорнии ограничениями в связи с пандемией коронавируса - из-за них якобы автопроизводителю было сложно возобновить производство. И вскоре сам официально сменил местожительство с Калифорнии на Техас. Предполагалось, что главный офис компании переедет непосредственно на территорию нового завода Gigafactory Texas.

Из солнечной Калифорнии в субтропики Техаса: Tesla официально перенесла свою штаб-квартиру

Но 1 декабря 2021 года Tesla раскрыла новый адрес штаб-квартиры компании: 13101 Harold Green Road, Austin, Texas 78725. Быстрый поиск в Google показывает, что главный офис производителя электромобилей находится рядом с заводом Gigafactory Texas в Остине.

Из солнечной Калифорнии в субтропики Техаса: Tesla официально перенесла свою штаб-квартиру

И возможно со временем туда переедет - завод занимает более 8 млн квадратных метров площади, места хватит всем. Вот только до окончания его строительства еще очень далеко. Свежей видео, снятое беспилотником показывает, что на территории будущего большого предприятия располагаются лишь временные трейлеры и вспомогательные строительные помещения и склады.

При этом генеральный директор Tesla Илон Маск утверждает, что компания продолжит свою деятельность и в Калифорнии. Но часто ли Маск выполняет свои обещания?

Читайте РБК-Украина в Google News
Tesla
Мнения
Евгений Муджири
Боль электромобилиста: что нужно знать тем, кто подумывает о покупке электромобиля
Евгений Муджири
основатель электромобильного блога Autogeek
Олег Омельницкий
Как Украина за 30 лет независимости потеряла свой автопром
Олег Омельницкий
директор информационно-аналитической группы AUTO-Consulting
Все мнения