З сонячної Каліфорнії до субтропіків Техасу: Tesla офіційно перенесла свою штаб-квартиру

Компанія Tesla офіційно оголосила, що перенесла свою штаб-квартиру з Пало-Альто (штат Каліфорнія) в Остін (штат Техас). Тепер головний офіс виробника електромобілів розташовується неподалік від нової Гігафабрики.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Electrek.

Про майбутнє перенесення штаб-квартири глава Tesla Ілон Маск оголосив ще в жовтні на щорічних зборах акціонерів, не уточнивши ні подробиць переїзду, ні конкретного місця розташування.

Раніше Маск неодноразово обурювався прийнятими в Каліфорнії обмеженнями у зв'язку з пандемією коронавірусу - через них нібито автовиробнику було складно відновити виробництво. І незабаром сам офіційно змінив місце проживання з Каліфорнії на Техас. Передбачалося, що головний офіс компанії переїде безпосередньо на територію нового заводу Gigafactory Texas.

Але 1 грудня 2021 року Tesla розкрила нову адресу штаб-квартири компанії: 13101 Harold Green Road, Austin, Texas 78725. Швидкий пошук в Google показує, що головний офіс виробника електромобілів знаходиться поруч із заводом Gigafactory Texas в Остіні.

І можливо з часом туди переїде-завод займає понад 8 млн квадратних метрів площі, місця вистачить усім. Ось тільки до закінчення його будівництва ще дуже далеко. Свіже відео, зняте безпілотником показує, що на території майбутнього великого підприємства розташовуються лише тимчасові трейлери і допоміжні Будівельні приміщення і склади.

При цьому генеральний директор Tesla Ілон Маск стверджує, що компанія продовжить свою діяльність і в Каліфорнії. Але чи часто Маск виконує свої обіцянки?