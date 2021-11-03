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Электричество про запас: представлена переносная батарея для зарядки электромобилей

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Среда 03 ноября 2021 09:20
Электричество про запас: представлена переносная батарея для зарядки электромобилей Фото: портативная зарядка ZipCharge Go (autoexpress.co.uk)
Автор: Константин Широкун

ZipCharge Go – это новая портативная зарядная станция для электромобилей, которая должна обеспечивать зарядку машин, у владельцев которых нет собственного места на парковке, или личного гаража.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Autoexpress.

В основе ZipCharge Go – литий-ионный аккумулятор, размещенный в алюминиевой рамке и корпусе из переработанного пластика. Гаджет оснащен парой колес и выдвижной ручкой. Подразумевается, что владелец будет заряжать переносной накопитель энергии от бытовой розетки, и позже использовать для зарядки припаркованного на улице электромобиля.

Электричество про запас: представлена переносная батарея для зарядки электромобилейЕмкость ZipCharge Go составляет 8 кВт·ч. Полностью отдать всю энергию электромобилю переносной аккумулятор сможет за 50-55 минут. Его можно хранить дома, или в багажнике автомобиля.

Благодаря встроенной sim-карте пользователь всегда через специальное приложение может отслеживать уровень заряда и другие параметры устройства.

Электричество про запас: представлена переносная батарея для зарядки электромобилейZipCharge Go был разработан двумя британскими инженерами, имеющими опыт работы в McLaren, Jaguar и Lotus. Серийная версия устройства появится 2022 году по цене 500-1000 евро, в зависимости от суммы правительственных льгот в конкретном регионе. Power bank также будет доступен по подписке.

Ранее мы писали, что в Украине появились легковушки новой азербайджанской марки Khazar. Седаны выпускаются на совместном предприятии промышленной АзерМаш и Iran Khodro.

Также сообщалось, что Toyota представила новую гибридную систему без связи ДВС с колесами. В установке двигатель внутреннего сгорания не имеет прямой связи с ведущими колесами.

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