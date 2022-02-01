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Стало відомо, скільки електромобілів українці придбали в січні 2022 року

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Вівторок 01 лютого 2022 14:27
Стало відомо, скільки електромобілів українці придбали в січні 2022 року Електромобіль Nissan Leaf (Фото: РБК Україна / Костянтин Широкун)
Автор: Константин Широкун

За січень 2022 року парк електромобілів в Україні збільшився на 689 машин. У порівняння попередніми місяцями, покупці електрокарів трохи знизили темп.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Facebook експерта транспортних інновацій Марини Китіної.

Станом на 1 лютого 2022 року в Україні зареєстровано 34 211 електрокарів. Грудень 2021 року завершився на позначці в 33 522 електромобіля. Традиційно в статистиці, наданій сервісними центрами МВС, підраховані та нові машини, і електромобілі, імпортовані з пробігом.

За перший місяць 2022 року парк електромобілів в нашій країні збільшився рівно на 2 відсотки. З таким темпом у 2-3% щомісяця ринок електромобілів в Україні зростав практично весь 2021 рік.

Як і раніше, за кількістю електрокарів на Київ і Київську область припадає 7475 і 3906 машин на електротязі відповідно. На другому місці - Одеська область з результатом в 4932 авто. Трійку передових регіонів замикає Харківська область, в якій зареєстровано вже 3307 електромобілів. Найменше електрокарів зареєстровано в Луганській, Чернігівській та Сумській областях.

Нагадаємо, що воротар збірної України та київського "Динамо" Георгій Бущан купив найшвидший електричний Audi. Вибір футболіста припав на Audi e-Tron GT.

Раніше ми повідомляли, що найбільша в Україні мережа газових АЗС закриває всі заправки через зростання цін на газ. Головна причина - істотне зростання цін на пальне.

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