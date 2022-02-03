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На случай веерных отключений: новый электрический Ford сможет три дня снабжать дом светом

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Четверг 03 февраля 2022 08:37
На случай веерных отключений: новый электрический Ford сможет три дня снабжать дом светом Ford F-150 Lightning (Фото: media.ford.com)
Автор: Константин Широкун

Компания Ford начала продажи новой модификации своего электрического пикапа F-150 Lightning. Технология Intelligent Backup Power позволяет использовать электромобиль в роли источника энергии для жилого дома.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу компании.

По подсчетам американского автопроизводителя, электропикап с полностью заряженной тяговой батареей сможет питать загородный дом электроэнергией около трех дней. Минимальный ценник на F-150 Lightning с опцией Intelligent Backup Power – 72,5 тысячи долларов. При этом цены на базовую версию нового пикапа стартуют от 40 тысяч долларов.

На случай веерных отключений: новый электрический Ford сможет три дня снабжать дом светомРади возможности отдавать электричество в сеть дольше время, на F-150 Lightning установили батарею большей емкости, на 131 киловатт-час. В компании уверены, что новая опция будет полезна владельцам отдаленных дачных домов. Для того, чтобы использовать пикап в качестве источника энергии, необходимо установить домашнюю интеграционную систему от Sunrun. Этого же производителя электроники Ford рекомендует в качестве поставщика для домашних зарядных станций.

Ford F-150 Lightning пользуется огромным спросом. С мая прошлого года компания собрала более 200 тысяч заявок, и за каждую из них уже заплачено по базовому взносу в размере 100 долларов. Удивительно, но за первый год компания не сможет утолить имеющийся спрос даже на 10 процентов. Потому компания сейчас активно модернизирует два завода, чтобы переквалифицировать их на выпуск новых пикапов.

Напомним, что Tesla отзывает 54 тысячи электромобилей из-за неисправности автопилота. Электромобили по собственной воле игнорируют некоторые дорожные знаки.

Ранее мы сообщали, что Lexus полностью показал дизайн своего первого настоящего электромобиля. Премьера новинки запланирована на весну этого года.

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