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На випадок віялових відключень: новий електричний Ford зможе три дні постачати в будинок світло

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Четвер 03 лютого 2022 08:37
На випадок віялових відключень: новий електричний Ford зможе три дні постачати в будинок світло Ford F-150 Lightning (Фото: media.ford.com)
Автор: Константин Широкун

Компанія Ford почала продажі нової модифікації свого електричного пікапа F-150 Lightning. Технологія Intelligent Backup Power дозволяє використовувати електромобіль в ролі джерела енергії для житлового будинку.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу компанії.

За підрахунками американського автовиробника, електропікап з повністю зарядженою тяговою батареєю зможе живити заміський будинок електроенергією близько трьох днів. Мінімальний цінник на F-150 Lightning з опцією Intelligent Backup Power – 72,5 тисячі доларів. При цьому ціни на базову версію нового пікапа стартують від 40 тисяч доларів.

На випадок віялових відключень: новий електричний Ford зможе три дні постачати в будинок світлоЗаради можливості віддавати електрику в мережу довше час, на F-150 Lightning встановили батарею більшої місткості, на 131 кіловат-годину. У компанії впевнені, що нова опція буде корисна власникам віддалених дачних будинків. Для того, щоб використовувати пікап як джерело енергії, необхідно встановити домашню інтеграційну систему від Sunrun. Цього ж виробника електроніки Ford рекомендує у якості постачальника для домашніх зарядних станцій.

Ford F - 150 Lightning має суттєвий попит. З травня минулого року компанія зібрала понад 200 тисяч заявок, і за кожну з них вже заплачено за базовим внеском у розмірі 100 доларів. Дивно, але за перший рік компанія не зможе вгамувати наявний попит навіть на 10 відсотків. Тому компанія зараз активно модернізує два заводи, щоб перекваліфікувати їх на випуск нових пікапів.

Нагадаємо, що Tesla відкликає 54 тисячі електромобілів через несправність автопілота. Електромобілі з власної волі ігнорують деякі дорожні знаки.

Раніше ми повідомляли, що Lexus повністю показав дизайн свого першого справжнього електромобіля. Прем'єра новинки запланована на весну цього року.

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