Слабее "Запорожца": китайцы показали огромный 5-метровый пикап мощностью всего 28 л.с.

Kandi America, американское подразделение китайской Kandi Technologies Group, представило пикап K32. Полноценный внедорожник по документам является багги.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на сайт Kandi.

Kandi K32 при длине 5436 мм крупнее, чем нынешнее поколение Ford Ranger. Пикапу запрещается выезжать на дорог общего пользования. Его трансмиссия состоит из пары электродвигателей общей мощностью 28 л.с. Крутящий момент передается на все четыре колеса. Несмотря на скромные характеристики, пикап может разогнаться до 105 км/ч.

Для Kandi K32 доступно на выбор два варианта батареи. В базовой комплектации установлен аккумулятор емкостью 20,7 кВт·ч, который обеспечивает дальность хода до 98 км. Батарея на 50 7 кВт·ч позволяет пикапу проехать до 240 км. Полная зарядка занимает 7,5 часов от обычной бытовой розетки.

Внутри машины могут разместиться до четырех взрослых человек. Материалы в интерьере выглядят довольно просто, но на центральной консоли расположен 10-дюймовый сенсорный экран.

Электромобиль получил две подушки безопасности, камеру заднего вида, систему защиты аккумулятора, ABS и EBD. Электрический пикап оценен в 27 699 долларов. Kandi America предлагает трехлетнюю гарантию на машину. Первые поставки новинки запланированы на начало 2022 года.

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