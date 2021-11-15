Слабее "Запорожца": китайцы показали огромный 5-метровый пикап мощностью всего 28 л.с.

Kandi America, американское подразделение китайской Kandi Technologies Group, представило пикап K32. Полноценный внедорожник по документам является багги.
Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на сайт Kandi.
Kandi K32 при длине 5436 мм крупнее, чем нынешнее поколение Ford Ranger. Пикапу запрещается выезжать на дорог общего пользования. Его трансмиссия состоит из пары электродвигателей общей мощностью 28 л.с. Крутящий момент передается на все четыре колеса. Несмотря на скромные характеристики, пикап может разогнаться до 105 км/ч.
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