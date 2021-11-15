Слабший за "Запорожець": китайці показали величезний 5-метровий пікап потужністю всього 28 к.с.

Kandi America, американський підрозділ китайської Kandi Technologies Group, представив пікап K32. Повноцінний позашляховик за документами є баггі.
Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на сайт Kandi.
Kandi K32 при довжині 5436 мм быльший за нинішнє покоління пікапа Ford Ranger. Пікапу забороняється виїжджати на дороги загального користування. Його Трансмісія складається з пари електродвигунів загальною потужністю 28 к.с. крутний момент передається на всі чотири колеса. Попри скромні характеристики, пікап може розігнатися до 105 км/год.
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