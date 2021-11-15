Слабший за "Запорожець": китайці показали величезний 5-метровий пікап потужністю всього 28 к.с.

Kandi America, американський підрозділ китайської Kandi Technologies Group, представив пікап K32. Повноцінний позашляховик за документами є баггі.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на сайт Kandi.

Kandi K32 при довжині 5436 мм быльший за нинішнє покоління пікапа Ford Ranger. Пікапу забороняється виїжджати на дороги загального користування. Його Трансмісія складається з пари електродвигунів загальною потужністю 28 к.с. крутний момент передається на всі чотири колеса. Попри скромні характеристики, пікап може розігнатися до 105 км/год.

Для Kandi K32 є на вибір два варіанти батареї. У базовій комплектації встановлений акумулятор ємністю 20,7 кВт·год, який забезпечує дальність ходу до 98 км. Батарея на 50 7 кВт·год дозволяє пікапу проїхати до 240 км. Повна зарядка займає 7,5 годин від звичайної побутової розетки.

Усередині машини можуть розміститися до чотирьох дорослих осіб. Матеріали в інтер'єрі виглядають досить просто, але на центральній консолі розташований 10-дюймовий сенсорний екран.

Електромобіль отримав дві подушки безпеки, камеру заднього виду, систему захисту акумулятора, ABS і EBD. Електричний пікап оцінений у 27 699 доларів. Kandi America пропонує трирічну гарантію на машину. Перші поставки новинки заплановані на початок 2022 року.

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