Скоро в Украине: обновленный Subaru Forester представлен в Европе

Subaru Forester существенно обновился. Кроме свежей внешности, полноразмерный кроссовер получил также несколько новых систем активной безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу компании.
Уже в базовой комплектации Subaru Forester оснащается комплексом электронных ассистентов EyeSight четвертого поколения. На "Форестере" впервые появились адаптивный круиз-контроль с центрированием в полосе движения и ассистент предотвращения выезда с полосы движения, который умеет распознавать край дороги.
Напомним, что Mitsubishi возродил свой легендарный спортивный бренд. Прототип призван показать потенциал будущих моделей возрожденного бренда.
Ранее сообщалось, что в США названы победители конкурса "Авто года". Среди номинантов нет ни одного электромобиля.