Скоро не будет ничего: у российских дилеров заканчиваются автомобили

Уже в скором времени многим автосалонам в России просто нечем станет торговать. Причиной является вторжение в Украину и последовавший за ним вал жестких санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на AutoNews.

Из-за войны начатой Россией против Украины, целый ряд зарубежных автокомпаний заявили об остановке поставок машин российским дилерам: Volkswagen, Audi, Skoda, Jaguar Land Rover, BMW, Mazda, Mercedes-Benz, Volvo и другие.

Стремительно падающий курс рубля вызвал у россиян высокий спрос на автомобили, что привело к стремительному опустошению дилерских запасов. Кроме остановки импорта на предприятиях российского автопрома порвались логистические цепочки. Временно остановлен АвтоВАЗ – оказалось, что даже Lada не является полностью локализованной моделью.

По словам главы аналитического агентства Автостат Сергея Целикова, популярных моделей по адекватным ценам в продаже у дилеров уже нет. При этом, чтобы полностью не опустошить салоны, дилеры переписывают прайс-листы до "неприемлемых уровней". И все равно находятся клиенты, которые покупают машины по этим ценам.

Например, Skoda Octavia в базовой комплектации в одном из немногих дилерских центрах предлагают 3,5 млн руб (36,5 тыс. долларов). При этом официальный прайс на такую модель составляет 1,725 млн руб (18 тыс. долларов).

В премиум-сегменте цены вообще достигли заоблачных высот: в зависимости от модели и комплектации повышение цен на автомобили BMW достигает 2 250 000 рублей (23,5 тыс. долларов). Цены на BMW 5-серии начинаются с отметки 62 360 долларов. Между тем поставки BMW в Россию приостановлены, как и производство на калининградском заводе "Автотор".

По данным экспертов, складские запасы у российский дилеров на данный момент практически полностью исчерпаны. О каких-либо долгосрочных прогнозах речь вообще не идет.

Чуть лучше обстоят дела с китайскими и корейскими авто, хотя дилеры этих марок тоже продают машины с огромными наценками.

Напомним, что российский автомобильный рынок стагнирует уже много лет и имеет сомнительные перспективы на будущее. Однако, последствия экономической блокады России могут иметь гораздо более серьезные последствия.